Pogba, Real ormai fuori dai giochi

TORINO- Il mercato sta entrando nel vivo, con i maggiori top club europei che stanno iniziando a mettere a segno colpi importanti. Uno di questi dovrebbe prevedere il passaggio di Donny Van de Beek dall’Ajax al Real Madrid, fortemente voluto dal tecnico Zidane. L’allenatore francese, secondo la stampa spagnola, si è “accontentato” dell’olandese viste le difficoltà per arrivare a Paul Pogba, vero grande obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il numero 6, in rotta con l’ambiente del Manchester United, sembra così più vicino ad un ritorno alla Juve, ora in pole per ingaggiarlo.