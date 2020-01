Pogba, Raiola lavora per la cessione

TORINO- Con la cessione ormai ad un passo di Emre Can, la Juventus sta pensando di aggiungere alla rosa un nuovo centrocampista. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Paul Pogba, ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United e pronto ad iniziare una nuova avventura. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Mino Raiola starebbe già lavorando per trattare l’addio del suo assistito, che avverrà però solamente in estate, come deciso dai red Devils. Sul numero 6 anche l’interesse da parte del Real Madrid, che vorrebbe regalarlo a Zidane.