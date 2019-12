Pogba, Raiola lavora al ritorno in bianconero

TORINO- La Juventus continua a progettare le prossime sessioni di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in ottica Champions League. Il reparto che maggiormente ha bisogno di rinforzi è il centrocampo, per il quale si lavora al clamoroso ritorno di Paul Pogba. Il francese, ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United, è finito anche nel mirino del Real Madrid, ma secondo quanto riportato da Tuttosport preferirebbe riapprodare sotto la Mole. La dirigenza bianconera si è già messa al lavoro per l’estate, avviando ormai da tempo i contatti con il potente procuratore Mino Raiola, con cui i rapporti sono ottimi. Cauta fiducia al momento, ma la strada è ancora in salita.