Pogba, Rabiot può sbloccare l’affare

TORINO- La Juventus è molto attiva sul mercato, anche se difficilmente ci saranno colpi in entrata in questa finestra invernale. La dirigenza bianconera, infatti, sta programmando la campagna acquisti per la prossima estate, che potrebbe nuovamente vedere tra i volti in entrata quello di Paul Pogba. Il francese è infatti in rotta con l’ambiente del Manchester United e avrebbe da tempo espresso il suo gradimento ad un ritorno all’ombra della Mole. La Juve, però, dovrà lavorare per sbloccare l’affare con i Red Devils. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la carta giusta potrebbe essere il cartellino di Adrien Rabiot, gradito al tecnico Solskjaer e mai del tutto entrato nei piani di Maurizio Sarri.