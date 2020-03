Pogba, parla il fratello: “Vorrei andasse al Real”

TORINO- Il futuro di Paul Pogba è ancora in bilico. Il centrocampista francese vuole lasciare il Manchester United in estate, con Juventus e Real Madrid che stanno lavorando per accaparrarselo. La situazione non è ancora ben definita ma, se c’è qualcuno con le idee chiare, quello è Florentin, fratello del numero 6. Ai microfoni di El Chiringuito ha infatti dichiarato: “Vorrei che mio fratello firmasse per il Real Madrid anche se, per il momento, non c’è ancora nulla di concreto”.

