Pogba, Paratici non molla il colpo

TORINO- Continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United, vorrebbe cambiare casacca già a gennaio, dopo aver tentato in tutti i modi di trovare l’accordo per la cessione in estate. Tra i club interessati ci sono sempre la Juventus e il Real Madrid, con i bianconeri che non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo nonostante le elevate cifre in ballo. 15 sono infatti i milioni richiesti da Pogba a stagione, mentre il prezzo del cartellino viaggia sui 120 milioni. Difficilmente, in ogni caso, i Red Devils cederanno prima di fine stagione.