TORINO – Continua il momento no per il Centrocampista francese Paul Pogba, ormai in rotta con il Manchester United.

Per il giocatore infatti è arrivata la seconda tribuna dopo quella della scorsa settimana, con lo United che ha perso per 2-0 la partita di ieri contro l’Arsenal. Pogba ormai vive da separato in casa, e Paratici sta studiando il modo di riportarlo a Torino, forte anche del fatto che il prossimo anno il giocatore andrà in scadenza di contratto.