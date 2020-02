Pogba, lo United punta su Grealish per sostituirlo

TORINO- Sempre più indizi portano all’addio di Paul Pogba al Manchester United a fine stagione. I Red Devils, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mirror, avrebbero individuato in Jack Grealish il sostituto del francese. Grealish, 24 anni, è uno dei punti di forza dell’Aston Villa, con cui ha messo a segno nove reti in 27 partite. Per Pogba, nel futuro, potrebbe esserci un ritorno alla Juventus, che deve però fare attenzione alla concorrenza di Real e Psg.