Pogba, le enormi cifre in ballo frenano l’affare

TORINO- Dopo quattro stagioni, Paul Pogba in estate lascerà il Manchester United. Il centrocampista francese non è più contento dell’aria che si respira in quel di Manchester e vorrebbe iniziare una nuova avventura, cosa che non gli è stata concessa la scorsa estate. La Juventus, da ormai diversi mesi, starebbe lavorando ad un suo ritorno per rinforzare il centrocampo, reparto a lungo nel mirino delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, le enormi cifre in ballo starebbero facendo riflettere i bianconeri. Un’operazione da oltre 200 milioni di euro tra cartellino e ingaggio.