Pogba, la richiesta dello United: oltre 150 milioni di euro

TORINO- Grandi polemiche tra Mino Raiola e Ole Solskjaer attorno al futuro di Paul Pogba, che sembra intenzionato a lasciare il Manchester United in estate dopo quattro stagioni. Tra le pretendenti per il centrocampista francese c’è la Juventus che, però, sa che la strada non è in discesa. Come riportato da Tuttosport, infatti, i Red Devils, ancora intenzionati a trattenere il giocatore, non vogliono ascoltare offerte che siano inferiori ai 150 milioni di euro.

