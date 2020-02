Pogba, la Juve punta sull’amicizia con Dybala

TORINO- È Paul Pogba il primo obiettivo della Juventus per la prossima campagna acquisti estiva. Il ritorno del francese, inutile nasconderlo, è il sogno coltivato dai dirigenti del club bianconero che, secondo Tuttosport, avrebbero un asso nella manica da giocarsi. Si tratta del rapporto di amicizia tra il numero 6 e Paulo Dybala, nato nell’unica stagione trascorsa insieme a Torino dai due. L’argentino, in questi mesi, potrebbe convincere l’ex compagno a riunirsi a lui per dare l’assalto a nuovi trionfi con la Vecchia Signora.