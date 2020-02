Pogba, la Juve è la prima scelta per il futuro

TORINO- Novità importanti sul fronte Pogba. Il centrocampista francese, che in estate lascerà il Manchester United, avrebbe infatti scelto la Juve come destinazione primaria per il suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il “Polpo” sarebbe stato convinto dai grandi amici Dybala e Cuadrado a far ritorno a Torino, luogo dove Raiola in primis ha ammesso che il ragazzo sente come sua seconda casa. La possibilità di inserire Ramsey nella trattativa, inoltre, garantirebbe ai campioni d’Italia un certo vantaggio rispetto al Real Madrid.

