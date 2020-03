Pogba, il Real si defila: Juve in pole

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il Real Madrid si sarebbe defilato dalla corsa a Paul Pogba, centrocampista in uscita dal Manchester United. Zidane, infatti, sarebbe rimasto convinto dalle prestazioni fin qui offerte dall’uruguaiano Valverde, ormai punto fermo del centrocampo blanco, chiedendo al presidente Perez di non affondare il colpo. In corsa per il numero 6, quindi, ora ci sarebbe solamente la Juve.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<