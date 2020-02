Pogba, il Real pronto a virare su Milinkovic Savic

TORINO- Buone notizie per la Juventus sul fronte Pogba. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, nonostante le richieste da parte di Zidane, il Real Madrid non sarebbe convinto dalle enormi cifre in ballo per il possibile acquisto del centrocampista francese. Più facile, invece, arrivare a Milinkovic Savic, ormai in procinto di lasciare la Lazio dopo ben cinque stagioni nella capitale. Ai biancocelesti potrebbe andare in cambio il colombiano James.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<