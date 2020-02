Pogba, il Real Madrid molla la presa

TORINO- Ancora dubbi attorno al futuro di Paul Pogba, pronto a lasciare il Manchester per iniziare una nuova avventura. Juve e Real seguono con attenzione la situazione, ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca i bianconeri potrebbero presto rimanere l’unica squadra in corsa. I blancos, infatti, sarebbero convinti a puntare sull’acquisto di Camavinga del Rennes, rivelazione di questa Ligue1. Una soluzione che, anche non riscontrando il gradimento di Zidane, non appare irrealizzabile.

