Pogba, il Real chiude le porte all’acquisto? Perez: “Non so chi sia”

TORINO- Sempre più dubbi attorno al futuro di Paul Pogba, centrocampista in uscita dal Manchester United, con cui i rapporti si sono ormai deteriorati. Il francese è da tempo nel mirino della Juventus, che sogna un suo ritorno per rinforzare quel centrocampo troppo spesso al centro delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. I bianconeri, però, devono fare i conti con la concorrenza, anche se il Real Madrid, principale avversario, sembra essersi tirato fuori. Chiare, infatti, le poche parole rilasciate dal presidente Florentino Perez ai microfoni di Riyadiya TV: “Pogba? Non so chi sia”. Chiusura definitiva all’acquisto o semplice strategia di mercato?