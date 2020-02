Pogba, il prezzo si è dimezzato: ora vale “solo” 60 milioni

TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il cartellino di Paul Pogba ha subito una mostruosa svalutazione negli ultimi mesi, anche a causa dell’infortunio che gli impedisce di scendere in campo da dicembre. Il numero 6, al momento, varrebbe infatti soltanto 60 milioni di euro, anche per via del contratto in scadenza tra un anno. Una cifra che fa gola alla Juventus, pronta a battagliare con il Real Madrid pur di far tornare il francese all’ombra della Mole.

