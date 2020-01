Pogba, è Rabiot la carta per sbloccare l’affare

TORINO- Praticamente chiuse le porte a nuovi acquisti in questa sessione, la Juventus sta programmando il mercato in entrata della prossima estate. Grande obiettivo del club bianconero, inutile nasconderlo, è il ritorno a Torino di Paul Pogba, ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United. Il centrocampista francese avrebbe dato il suo gradimento al ritorno in Italia, ma trattare con i Red Devils non sarà facile a causa delle alte richieste (150 milioni di euro). Ecco perchè, secondo quanto riportato da Fichajes.net, la Juve starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Adrien Rabiot, gradito a Solskjaer e mai entrato del tutto nei piani di Maurizio Sarri.