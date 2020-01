Pogba, Cuadrado e Dybala spingono per il ritorno

TORINO- Paul Pogba, come ormai risaputo, è il grande obiettivo della Juventus per il centrocampo in vista della prossima stagione. I bianconeri vogliono far leva sulla volontà del ragazzo di lasciare il Manchester United, ambiente con cui è in rotta da ormai diversi mesi. Da battere, però, la concorrenza del Real Madrid, che vorrebbe regalare il francese a Zidane. Per sbaragliare i blancos, secondo quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia fano affidamento du Juan Cuadrado e Paulo Dybala. I due sudamericani sono molto amici del numero 6 e, da ormai diverse settimane, sarebbero in pressing per convincerlo a tornare a Torino.