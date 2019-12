Pogba a un bivio: rinnovo o cessione in estate

TORINO- In Inghilterra si discute ancora molto del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese è ormai da tempo nel mirino di mercato di Juventus e Real Madrid, che attendono nuovi segnali per programmare le loro prossime mosse. Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Mail, il ragazzo è ormai giunto ad un bivio per il suo futuro: rinnovo o cessione. Il Manchester United non vuole arrendersi ed è pronto a proporre un estensione dell’attuale accordo, ma in caso di rifiuto sarebbe costretto a cedere. Solamente la prossima estate, però, il numero 6 lascerà la Premier League.