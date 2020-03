Pjanic verso la panchina, Bentancur al suo posto in cabina di regia

TORINO- Come riportato da Sky Sport, mister Sarri ha ancora qualche dubbio sulla formazione da schierare contro l’Inter tra poche ore. Il centrocampo, in particolare, è il reparto sul quale si stanno concentrando le attenzioni del tecnico toscano. L’unico sicuro del posto, infatti, è Rodrigo Bentancur, che potrebbe partire nella posizione di regista vista la possibile panchina per Miralem Pjanic. Ai fianchi dell’uruguaiano potrebbero poi agire Ramsey e Matuidi.

