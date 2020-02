Pjanic rischia il posto, contro l’Inter può finire in panchina

TORINO- Il periodo negativo di Miralem Pjanic dura da ormai diverse settimane, in cui il numero 5 non è riuscito a ripetersi sui suoi livelli abituali. Molto lontane, dunque, le richieste di Sarri dei 150 palloni a partita, numero sempre meno avvicinato dal giocatore che, ora, rischia l’esclusione. In vista del derby d’Italia, infatti, non sarebbe da escludere una sua presenza in panchina, con Bentancur al suo posto nel ruolo di regista affiancato da due tra Ramsey, Rabiot, Matuidi e Khedira.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<