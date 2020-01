Pjanic: “Partita non facile, dobbiamo riempire meglio l’area”

TORINO- È da poco terminato il primo tempo di Juventus-Parma, che vede la squadra di Sarri attualmente in vantaggio per 1-0 grazie al quindicesimo gol in campionato di Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di Sky Sport, Miralem Pjanic ha analizzato la prima frazione dei bianconeri: “Stiamo riuscendo a trovare parecchio spazio sulle fasce, ma dobbiamo riempire ancora meglio l’area di rigore. Certo, non è facile perchè di fronte abbiamo una buona squadra, ma nella ripresa dobbiamo alzare di più il ritmo e trovare il secondo gol”.