Pjanic, papà affettuoso. La dedica al figlio Edin: “Hai reso la mia vita speciale”

TORINO- Dopo l’allenamento del primo pomeriggio, penultimo prima della partita con l’Udinese in coppa Italia domani sera, i calciatori della Juventus si stanno godendo alcuni attimi di riposo in famiglia. Miralem Pjanic, come sempre quando gli è possibile, ha deciso di passare il suo tempo in compagnia del figlio Edin, sempre presente al centro dei suoi pensieri. E il numero 5 bosniaco non ha perso tempo per postare, sui suoi profili ufficiali social, una nuova foto in compagnia del figlioletto, protagonista di amorevoli parole da parte del papà: “Hai reso la mia vita speciale”: