Pjanic out per Ferrara, ma con il Lione ci sarà

TORINO- Come prevedibile, Maurizio Sarri ha escluso Miralem Pjanic dalla lista dei convocati per la gara di domani contro la Spal. Il centrocampista bosniaco, infatti, non ha recuperato in pieno dalla botta subita contro il Brescia e il tecnico toscano ha preferito non forzarne il rientro. Il recupero del numero 5, comunque, procede secondo i piani e già contro il Lione, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, dovrebbe riprendere il suo posto al centro del campo.

