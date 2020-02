Pjanic ora è un caso: Bentancur pronto a rubargli il posto

TORINO- Anche contro il Lione, Miralem Pjanic non è riuscito a ripetersi sui livelli di inizio stagione. Il centrocampista bosniaco è sembrato troppe volte avulso al gioco della Juve, sbagliando diversi passaggi e risultando poco determinante nella fase di costruzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, non sarebbe irreale l’ipotesi di vedere l’ex Roma in panchina nelle prossime settimane, anche considerando lo stato di forma di Bentancur, pronto a rubargli il posto da regista. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando anche una notizia di mercato che sta facendo impazzire il web: tenetevi forte, è esplosa una bomba clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA

