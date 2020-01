Pjanic: “Lavorare duro, sognare in grande”

TORINO- La Juventus, nella giornata di oggi, si è ritrovata nuovamente alla Continassa per continuare a preparare la sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12.30. Buone notizie per mister Sarri, che ha ritrovato Miralem Pjanic, che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo la botta presa a Napoli e che dovrebbe scendere dal primo minuto in campo contro i viola. Il centrocampista bosniaco, sui propri profili social, ha poi postato delle foto durante la seduta odierna, descritte con la semplice frase: “Lavorare duro, sognare in grande”: