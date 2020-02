Pjanic ko, si sospetta un infortunio serio

TORINo- È durata poco più di 5 minuti la partita di Miralem Pjanic contro il Brescia. Entrato al 65′ in sostituzione di uno stanco Aaron Ramsey, il centrocampista bosniaco ha accusato un problema agli adduttori dopo uno scontro a centrocampo con un avversario. Il numero 5 si è subito accasciato a terra, chiedendo la sostituzione, che è stata poi effettuata con l’ingresso di Matuidi. Come riportato da Sky, si prospetta un infortunio serio, proprio alla vigilia di gare importanti come quelle contro Lione e Inter.

