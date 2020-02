Pjanic, in estate possibile l’addio

TORINO- Dopo un inizio di stagione al top, il rendimento di Miralem Pjanic è calato molto nell’ultimo mese. Il centrocampista bosniaco non sembra più in grado di dettare i tempi di gioco come richiestogli da Sarri e, anche contro il Verona, la sua prestazione è stata sottotono. Non è quindi da escludere che, in caso di ritorno di fiamma in estate da parte del Psg, la Juventus non prenda in considerazione la cessione, magari provando ad incassare una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero investiti per il colpo Pogba.