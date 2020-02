Pjanic, il retroscena: rabbia con Sarri dopo il ko con il Brescia

TORINO- Come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, Miralem Pjanic ha svolto oggi una seduta di fisioterapia per recuperare dal problema agli adduttori accusato dopo il successo con il Brescia. Un ko che, come riportato da Tuttosport, si sarebbe potuto evitare se il bosniaco fosse rimasto in panchina come previsto alla vigilia. Il numero 5, infatti, era d’accordo con Sarri per un turno di riposo e l’infortunio subito dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo lo avrebbe mandato su tutte le furie.

