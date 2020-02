Pjanic, il retroscena: il bosniaco non voleva giocare contro il Brescia

TORINO- Juve in ansia per le condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dal terreno di gioco in occasione della gara con il Brescia, si è infatti infortunato proprio alla vigilia di un ciclo di partite importanti che vedrà i bianconeri fronteggiare tra le altre il Lione e l’Inter. Una situazione che, però, si sarebbe potuta evitare. Come riportato dal quotidiano La Stampa, infatti, il numero 5 non avrebbe voluto scendere in campo nel match di ieri a causa della sua non perfetta forma fisica, venendo invece richiamato da Sarri a 25 minuti dalla fine. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune grosse novità per il prossimo mercato della Juve. Nessun dubbio, un nuovo colpo e un addio: inizia la rivoluzione! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<