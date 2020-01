Pjanic, frasi d’amore verso il figlioletto: “L’unica cosa che non è temporanea”

TORINO- Ore di relax per i calciatori della Juventus che, dopo l’allenamento pomeridiano, sono tornati a casa prima di ritrovarsi domani per affrontare la partita di coppa Italia contro la Roma. Come solitamente accade, Miralem Pjanic ha deciso di passare il tempo libero in compagnia dell’adorato figlioletto Edin, al quale ha voluto dedicare tenere frasi nel suo ultimo post su Instagram. “Ogni cosa è temporanea…eccetto l’amore per mio figlio” è il messaggio del numero 5, immortalato al fianco di Edin: