Pjanic: “Faccio di tutto per combattere il razzismo, noi calciatori dobbiamo essere un esempio”

TORINO- Miralem Pjanic, in occasione della cerimonia per i Globe Soccer Awards a Dubai, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti su vari temi riguardanti il mondo del calcio: “Miliardi di persone amano e seguono questo sport e noi calciatori dobbiamo essere un esempio. Dobbiamo affrontare nel giusto modo i media e il pubblico durante una situazione di difficoltà. Razzismo? Cerco sempre di combatterlo, sostengo i miei colleghi e penso che quello che accade negli stadi sia inaccettabile. Io vengo dalla Bosnia, ma da piccolo sono fuggito in Lussemburgo con la mia famiglia a causa della guerra. Ora collaboro con Unicef e voglio dare una mano al prossimo. Noi calciatori abbiamo fama e denaro e abbiamo il dovere di aiutare chi è meno fortunato. Social? È importante come ci mostriamo. Dobbiamo sempre far passare un messaggio positivo”.