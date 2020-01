Pjanic fa gli auguri su Instagram sia a Demiral che a Zaniolo

Miralem Pjanic si dimostra sempre molto attivo sui propri canali social ed in particolare su Instagram dove pochissimi minuti fa ha postato una foto di Demiral esultante dopo la rete che questa sera ha sbloccato la sfida dell’Olimpico dopo tre minuti commentandola in questo modo: “Mi dispiace tantissimo amico mio Merih Demiral, tornerai più forte! Buon rientro campione Nicolò Zaniolo”. Il centrocampista bosnica, ex giallorosso, ha dimostrato così la sua vicinanza sia al proprio compagno di squadra ma anche all’avversario che questa sera per il quale è stata confermata ufficialmente la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per quanto riguarda invece il difensore bianconero, bisognerà attendere domani, quando verrà sottoposto agli accertamenti strumentali, che definiranno l’infortunio subito.