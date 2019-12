Pjanic e Zidane fanno impazzire i tifosi bianconeri con una foto

TORINO – Siamo agli sgoccioli ormai di questo 2019 che, ha portato un’altra stagione ricca di successi e vittorie in casa Juventus, coronata dalla conquista dello scudetto e della Supercoppa Italia della scorsa edizione. Indubbiamente è stato un anno sotto il segno di Ronaldo ma così come il portoghese, anche gli altri sono stati all’altezza della maglia che indossano. Uno di questi è sicuramente Miralem Pjanic che, proprio in questi istanti, sta mandando in tilt i tifosi juventini sui social per uno scatto fatto insieme a Zinedine Zidane. I due campioni, ora rivali per la conquista della Champions, sono stati immortalati su una spiaggia di Dubai, dove stanno trascorrendo le vacanze. Passato e presente che, hanno scatenato l’entusiasmo del popolo bianconero.