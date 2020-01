Pjanic, contusione alla caviglia: Fiorentina in dubbio

TORINO- Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, seconda di questo campionato dopo quella con la Lazio, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Miralem Pjanic, uscito anzitempo dalla gara di ieri per infortunio, è stato sottoposto oggi ad esami medici al Jmedical, che hanno evidenziato una contusione alla caviglia. Nulla di particolarmente grave, ma tanto potrebbe bastare per renderlo indisponibile nel prossimo match con la Fiorentina. Il numero 5 verrà valutato nei prossimi giorni da mister Sarri, che deciderà poi se rischiarlo contro i viola.