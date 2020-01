Pjanic: “Contenti di cosa stiamo facendo, a Napoli gara tosta. Ronaldo un esempio da seguire”

TORINO- Invitato ad un evento adidas, Miralem Pjanic ha avuto modo di parlare della stagione della Juventus con i giornalisti lì presenti: “Sono contento di come stiamo andando, vogliamo continuare così. È però importante che tutti siano pronti a dare una mano e che non ci siano infortuni. Napoli? Domenica ci aspetta una gara tosta. Hanno un allenatore preparato e in coppa hanno giocato bene contro un avversario molto forte. Anti Juve? Ce ne sono due o tre a cui dobbiamo prestare particolare attenzione. Vogliamo lottare fino alle fine per tutti gli obiettivi. Supercoppa? Resta il rammarico per non aver dato il massimo. Ci è dispiaciuto perdere una coppa, ma non ha cambiato il nostro modo di lavorare con determinazione. Ci sono ancora molte soddisfazioni che ci possiamo togliere da qui al termine della stagione. Ronaldo? Non lo giudico dall’età ma dalla mano che può dare a questa squadra. È un grande esempio, dobbiamo continuare a godercelo perchè ci darà ancora molto”.