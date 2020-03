Pjanic, ci sono anche le big di Spagna sulle sue tracce

TORINO- L’avventura di Miralem Pjanic alla Juventus potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo alcune prestazioni incolori, infatti, il bosniaco sarebbe finito dietro Bentancur nelle gerarchie del centrocampo del club bianconero, pronto ora ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per lui. Si è parlato molto del Psg in questi giorni ma, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, anche le big della Liga avrebbero messo gli occhi sull’ex Roma. Real Madrid e Barcellona sono pronte a mettersi in gioco per aggiungere un nuovo tassello al proprio centrocampo.

