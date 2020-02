TORINO- Pronta risposta della Juventus che, dopo lo stop di Napoli di settimana scorsa, batte la Fiorentina per 3-0 allo Stadium. Un risultato che blinda il primo posto in classifica per i bianconeri, al momento a +6 sull’Inter seconda. Primo posto festeggiato anche dai giocatori sui social nel post-partita, tra cui Miralem Pjanic. Il bosniaco, sempre tra i più attavi sui social, ha così commentato questo successo: “Buona domenica a tutti…primi”: