Pjanic: “Brutta prestazione, dispiace per la sconfitta. Ora lavoriamo al meglio per vincere il campionato”

TORINO- Miralem Pjanic, in mixed zone, ha analizzato la sconfitta della Juventus per 3-1 contro la Lazio: “Credo che nel primo tempo le due squadre hanno giocato alla pari. Ritmi abbastanza bassi e strani, mentre nel secondo tempo abbiamo lasciato troppi spazi. Eravamo troppo allungati e facevamo un’azione per parte. Sono riusciti a segnare loro, ma anche noi abbiamo avuto le occasioni per andare avanti. In generale non è stata una grande prestazioni, quindi normale essere delusi. Fase difensiva? Sappiamo che ci sono cose da migliorare ulteriormente. Per vincere dobbiamo subire di meno, ma è in generale tutta la squadra a doversi mettere meglio sul campo. Dobbiamo lavorare molto, perchè le statistiche non sono buone. Passi indietro? Rispetto alle ultime partite sicuramente. Ci è mancata brillantezza, non siamo stati veloci nei movimenti e nei passaggi e quello ha fatto la differenza. Ci dispiace, ma ora vogliamo fare meglio nella seconda parte di stagione. C’è un campionato da vincere e una Champions da affrontare al meglio”.