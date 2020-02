Pjanic al capolinea, Sarri vuole Jorginho

TORINO- Le ultime prestazioni di Miralem Pjanic sono state sicuramente al di sotto delle aspettative, molto alte dopo il grande inizio di stagione. Il centrocampista bosniaco non è ancora arrivato ai livelli richiesti da mister Sarri che, secondo sportmediaset, non si opporrebbe ad una eventuale cessione in estate. Il tecnico toscano, infatti, avrebbe richiesto l’acquisto dell’ex Napoli Jorginho, elemento più funzionale al suo modo di giocare.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<