Pjaca, sondaggio dell’Hellas Verona

TORINO- Tempo di calciomercato, con la Juventus che anche questa volta vuoel recitare un ruolo tra le protagoniste. Il club bianconero è al momento concentrato sui nomi in uscita, visti i troppi calciatori in esubero presenti attualmente nella rosa. Tra questi c’è anche Marko Pjaca che, recuperato definitivamente dall’infortunio al crociato, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare a recitare un ruolo da protagonista. La dirigenza sta lavorando quindi alla sua cessione in prestito per gennaio, con diversi club interessati al croato. Tra questi, quello attualemente in vantaggio, sarebbe l’Hellas Verona del connazionale Juric.