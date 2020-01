Pjaca, si fa largo l’idea di una permanenza

TORINO- Dopo l’ennesimo brutto infortunio che ne ha frenato la carriera, Marko Pjaca è tornato a vestire la maglia della Juventus in un match ufficiale in occasione del successo per 4-0 contro l’Udinese. Il futuro del croato è ancora in bilico ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe così scontato l’addio. L’ex Dinamo Zagabria è infatti pupillo di Sarri dai tempi di Napoli, come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, e potrebbe restare come ricambio per l’attacco almeno fino alla prossima estate.