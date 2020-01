Pjaca, prestito al Cagliari all’orizzonte

TORINO- Il mercato si è riaperto da qualche settimana e la Juventus è tra le squadre più attive. I bianconeri hanno infatti diversi giocatori da piazzare in uscita, anche dopo le cessioni di Mario Mandzukic e Mattia Perin. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Marko Pjaca, ormai recuperato dall’infortunio al crociato della scorsa stagione. L’attaccante croato, convocato da Sarri in diverse occasioni, non rientra però nei piani del club, che ha in mente di cederlo in prestito per fargli mettere minuti nelle gambe. Secondo quanto riportato da Rai Sport, nelle ultime ore il Cagliari avrebbe scavalcato la concorrenza, portandosi al primo posto come futura destinazione dell’ex Dinamo Zagabria.