Pjaca, ora non si esclude la permanenza

TORINO- La trattativa per il passaggio di Marko Pjaca al Cagliari si è definitivamente arenata e il club sardo ha deciso di puntare su altri obiettivi. Il mancato accordo con la Juventus sulla formula per l’acquisto del croato, rende ora la situazione più complicata ai campioni d’Italia. Il ragazzo, tornato in campo da poco, non è uno dei punti cardine del progetto di Maurizio Sarri che, però, potrebbe utilizzarlo come alternativa ai titolari in avanti. Ecco perchè, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, non si esclude una permanenza dell’ex Dinamo Zagabria.