Pjaca, nel futuro c’è il Cagliari

TORINO- Tornato a calcare il terreno di gioco con la maglia della Juventus in occasione del 4-0 rifilato all’Udinese in coppa Italia, Marko Pjaca è pronto a salutare nuovamente il club campione d’Italia. Il croato, infatti, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare ai suoi livelli, ma in bianconero, vista la concorrenza, ciò non è possibile. Ecco perchè, secondo Sky Sport, sarebbe in fase avanzata la trattativa per il passaggio dell’ex Dinamo Zagabria in prestito al Cagliari. Affare che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.