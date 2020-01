Pjaca, la cessione slitta alla prossima settimana

TORINO- La Juventus continua a lavorare, in uscita, al futuro di Marko Pjaca. L’attaccante croato, tornato in campo in coppa Italia contro l’Udinese, è vicino al passaggio al Cagliari che, però, non è stato ancora ufficializzato. Se tra le due società l’accordo è ormai cosa fatta (1,8 per il prestito oneroso, 12 milioni per il riscatto), manca infatti ancora quello tra il ragazzo e il club sardo. L’agente dell’ex Dinamo sta trattando serratamente per accorciare le distanze e, l’inizio della prossima settimana, dovrebbe finalemente essere decisivo per sbloccare la situazione.