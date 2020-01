Pjaca, il Cagliari insiste per il prestito

TORINO- In occasione della netta vittoria per 4-0 sull’Udinese, che ha consentito alla Juventus di appodare ai quarti di finale di coppa Italia, Marko Pjaca è finalmente tornato a calcare il terreno di gioco. Pochi minuti per il croato, che non vestiva la maglia bianconera in un match ufficiale da quasi tre anni. Il futuro, per lui, è però ancora lontano da Torino, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il Cagliari, infatti, starebbe insistendo per il prestito del ragazzo, che tanto piace al tecnico Maran. Un colpo che, secondo i sardi, potrebbe ulteriormente avvicinare il sogno di una qualificazione in Europa.