Pjaca, domani giornata di visite mediche

TORINO- Nonostante la stima dichiarata da Maurizio Sarri in conferenza stampa, Marko Pjaca non è riuscito a guadagnarsi la conferma nella rosa della Juventus. L’attaccante croato, tornato da poco a disposizione dopo un infortunio al crociato che aveva messo fine alla sua passata stagione, è infatti ormai ad un passo dal trasferimento al Cagliari, pronto a rilevarlo in prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12. Trattativa che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe avere in domani la sua chiusura definitiva. L’ex Dinamo Zagabria dovrebbe essere presente per le visite mediche con il nuovo club, prima di svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni.