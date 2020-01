Pjaca, c’è l’Anderlecht: domani le visite mediche

TORINO- Dopo aver praticamente ufficializzato la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund, la Juventus sta per piazzare un altro colpo in uscita. Si tratta di Marko Pjaca, tornato in campo nella gara di coppa Italia contro l’Udinese, che è ad un passo dall’Anderlecht. Saltato il trasferimento al Cagliari, e complicatasi la pista Sampdoria, il croato ha trovato l’accordo con il club belga, con il quale svolgerà le visite mediche nella mattinata di domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’ex Dinamo Zagabria saranno 18 mesi di prestito, ma senza diritto di riscatto.